Alfonso Arús, sobre la posible relación de Jessica Goicochea y el Mago Pop: "Se está gastando el término amistad"

La representante de Jessica Goicochea afirma que la modelo y el Mago Pop son amigos, pero Alfonso Arús no parece convencerle: "Dos personas que se conocen de dos citas pueden ser otra cosa y terminar enrollándose, pero amigos no".

Alfonso Arús destaca "una de las parejas sorprendentes en las últimas horas", la formada por Jessica Goicochea y el Mago Pop. "Ya lo hemos visto todo si esto se acaba confirmando", destaca Tatiana Arús, que afirma que ya habrían tenido "sus primeras citas y algunos medios apuntan a que ya habría fotografías de besos".

Por otro lado, la representante de la modelo ha afirmado que "son cosas sacadas de contexto" y ha asegurado que "son todos buenos amigos y ya está". Sin embargo, a Alfonso Arús no le convence este argumento: "Estos famosos no pueden ser amigos cuando se conoce el nombre, tiene que haber algo más, si es lo normal". Por su parte, Angie Cárdenas destaca que "si confirman" la relación "todo el mundo va a ir detrás", así que "la manera de que cuaje" es esta.

Por su parte, Tatiana Arús recuerda que Jessica Goicochea fue la encargada de presentar la gala del Mago Pop en Barcelona junto a Álex González, unas imágenes que la colaboradora enseña en el vídeo principal de esta noticia.

Por último, el presentador de Aruser@s reflexiona sobre esta excusa de que son solo amigos: "Para mí, que soy un dinosaurio, se está gastando el término amistad". "Para mí la amistad es algo más profundo porque considerar a alguien tu amigo implica una serie de vínculos y del paso del tiempo, pero dos personas que se conocen de dos citas pueden ser otra cosa y terminar enrollándose, pero amigos no". "Hoye n día el concepto de amistad se utiliza para otra cosa", afirma Alfonso Arús, que destaca que "un mago debe de tener una gran presión en una relación sentimental".

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