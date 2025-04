Alfonso Arús, tras mejorar la salud de Ernesto de Hannover: "No hay narices a esperarle a la salida"

Ernesto de Hannover empezó a encontrarse mal el pasado jueves 3 de abril. El exmarido de Carolina de Mónaco "acudió a urgencias y decidieron ingresarlo", informaba Tatiana Arús en Aruser@s al anunciar la noticia sobre el preocupante estado de salud del primo de la reina Sofía. "Las últimas informaciones apuntan a que actualmente se encuentra ingresado en un hospital de Madrid", añadía la colaboradora. En concreto, en la clínica Ruber Internacional.

Sin embargo, en la actualidad Tatiana Arús destaca que parece que Ernesto de Hannover "está evolucionando favorablemente": "Se le ha bajado en planta y hemos visto continuas entradas y salidas de sus allegados y su novia".

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "no hay narices a esperarle a la salida para saber qué opina": "El moco que nos vamos a llevar...". "Yo no tengo narices", reconoce el presentador de Aruser@s, que destaca que él cree que "si alguien no reflexiona, es Ernesto de Hannover": "Saldrá de un mal humor...".

La expareja -separados, sin divorcio- de Carolina de Mónaco, de 71 años, ya ha sufrido bastante problemas de salud recientemente. Fue operado de una cadera en diciembre y su recuperación, según apuntan diversos medios alemanes, no iría según lo esperado. "Parece ser que no acaba de remontar", apunta Tatiana.

Según las informaciones que publican distintos medios de comunicación, su novia, Claudia Stilianopoulos -hija de Pitita Ridruejo-, su hijo Christian y su mujer, Sassa de Osma, se encuentran en la clínica y no se separan de él. Quienes no parece que hayan volado hasta la capital de España son la hija pequeña del aristócrata, Alexandra de Hannover, ni su nieto, con quienes mantiene una amarga relación