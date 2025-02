Alfonso Arús estalla contra quienes hablan del caso de la hija de Anabel Pantoja: "Cuando crezca, tendrá que revivir si fue o no zarandeada"

"Se está vulnerando de una manera gravísima el derecho a la intimidad de una menor", afirma Isabel Rábago en sus redes sociales. La periodista hace referencia a los medios que publican informaciones sin contrastar y reproducen documentos clasificados de los presuntos malos tratos que habrían infligido Anabel Pantoja y/o su pareja a la hija de ambos, Alma.

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús estalla. "Lo que hay que preguntarse es: ¿si no fuera la hija de Anabel Pantoja, es decir, de una famosa, eso se vería con buenos ojos?". Andrés Guerra responde: "Ni conoceríamos el caso, no hubiera ni llegado a los medios, para empezar". El periodista advierte de que hay que tener cierta precaución con los extractos, ya que "no estamos seguros de que no signifique justo lo contrario si se amplía el párrafo" y pone como ejemplo los audios de la Conferencia Hidrográfica que ha utilizado Mazón.

"Luego entonces, convendrán todos es que tiene un trato diferente al que tendría cualquier otra menor", se indigna el presentador. "Cuando crezca, leerá, verá, escuchará y tendrá que revivir si fue o no zarandeada", lamenta. María Moya opina que las filtraciones de los extractos judiciales es grave, ya que tendrían que mantenerse en secreto.