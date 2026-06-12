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Mundial de Fútbol 2026

Alfonso Arús desmonta la idea del teletrabajo para ver el Mundial: "No estás pendiente de nada, solo de Oyarzabal"

Aruser@s ya tiene el foco en el Mundial de Fútbol 2026 y muchos aficionados se preguntan si podrán adaptar su jornada para ver los partidos de España. Entre ellos: Hans Arús.

Alfonso Arús desmonta la idea del teletrabajo para ver el Mundial: "No estás pendiente de nada, solo de Oyarzabal"

Con el Mundial de Fútbol 2026 ya en casa, los aficionados comienzan a hacer cuentas para no perderse los partidos de España. Una de las dudas que ha llegado al plató de Aruser@s es si se puede pedir teletrabajo cuando un encuentro coincide con la jornada laboral.

"A la pregunta del millón, no se puede", explica Alba Sánchez, aunque matiza que siempre existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa. Una opción que ha generado debate entre los colaboradores.

"Un momento, si tú teletrabajas de forma pactada con la empresa, se da por entendido que a la hora del partido también estás trabajando y eso no se lo cree nadie", asegura Alfonso Arús, a lo que Alba Sánchez responde entre risas: "Estás de guardia". "No, te digo yo que no estás pendiente de nada, estás pendiente de Oyarzabal", bromea el presentador del programa.

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