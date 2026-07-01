La propuesta de Alfonso Arús tras ver una ventana para seguir unas obras en Pamplona: "Solo falta añadir un buzón de quejas"

Unas obras en el barrio de Iturrama han conquistado las redes gracias a una original iniciativa pensada para quienes no pueden evitar detenerse a observar su evolución.

"Ojo en Pamplona porque, en lugar de tapar las obras, han dejado un espacio para que la gente pueda verlas", comenta Alfonso Arús al presentar el viral de unas obras en el barrio de Iturrama que incluyen una pequeña ventana para que los viandantes puedan asomarse a seguir el avance de los trabajos. La iniciativa hace un guiño al clásico meme de los jubilados apoyados en una valla observando y comentando cualquier obra.

Además de la ventana, los paneles incluyen mensajes cargados de humor, como "Palco VIP" o "Tira para la residencia, que nos cierran el comedor", acompañados de ilustraciones de personas mayores.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús bromea con que a quienes disfrutan viendo obras "hay que darles este tipo de facilidades". "Ver las obras es un deporte que está muy bien", añade entre risas, antes de lanzar una última propuesta: "Solo falta añadir un buzón de quejas".

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