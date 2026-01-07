Un español que vive en Australia desvela cuánto dinero gana: "Lo peor, aguantar psicológicamente"

Doce horas diarias y siete días a la semana por 3.470 dólares. La rutina de un español afincado en Australia donde Alfonso Arús desmonta, y a la vez confirma, el mito del "paraíso australiano": "Nos venden un mundo feliz".

Alfonso Arús presenta el viral de un joven español que lleva casi cinco años viviendo en Australia, el país de los koalas, y su rutina laboral no deja indiferente a nadie. Jornadas de hasta 12 horas diarias, siete días a la semana, en una granja de algodón que, pese al esfuerzo mental, le permite ingresar cerca de 1.800 euros semanales.

Aunque el horario es exigente, él mismo matiza que el trabajo "no es físico", ya que cuentan con un cargador que facilita las tareas más duras. "La única dificultad es aguantar psicológicamente hacer tantas horas durante meses viviendo en el día de la marmota", explica el español en el vídeo.

En cuanto al salario, cobra 31 dólares la hora ordinaria y 56 dólares la hora extra, lo que se traduce en unos 430 dólares diarios entre semana y hasta 1.320 dólares durante el fin de semana. En total, en siete días suele ingresar alrededor de 3.470 dólares, que tras descontar un 15% en tasas se quedan en unos 2.950 dólares netos, equivalentes a aproximadamente 1.808 euros semanales.

Desde el plató de Aruser@s, aseguran que "no está nada mal" al conocer las cifras. Mientras tanto, Alfonso Arús, entre risas, reflexiona sobre la imagen idílica del país: "Me dan mucha rabia los australianos porque nos venden un mundo feliz: todos los hombres son guapos, todos hacen surf, ganan mucho dinero, van descalzos, la vida es cómoda...". "En España eres del montón y cuando te vas allí eres como este", bromea Rocío Cano.