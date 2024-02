Naomi Campbell ha acudido al brunch de inauguración de StreetXO en Dubai, donde fue recibida por Dabiz Muñoz. "Contar con una comensal como ella es un lujo", destaca Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús manda un mensaje a Dabiz Muñoz tras ver las imágenes junto a la modelo sonriendo: "Muñoz, no te fíes ni un pelo". "No te despistes que luego saca la cara de ogro", afirma el presentador, que destaca que la modelo "no ha comido así en su vida".

Por otro lado, el exitoso chef también acudió junto a Cristina Pedroche a la inauguración de un hotel de lujo en la ciudad. Allí, la pareja coincidió con Jennifer Lopez, quien fue la encargada de amenizar el eventos cantando algunos de sus grandes temas. Además, tanto la presentadora como la artista eligieron para la ocasión dos espectaculares vestidos negros que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.