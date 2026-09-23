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Alfonso Arús, alucinado con Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja: "Es de primera"

"Es igual, cerrad los ojos", alucina Angie Cárdenas en Aruser@s, tras escuchar la actuación de la peruana Paulina Villalobos, para muchos, una de las mejores imitadoras de Isabel Pantoja.

Alfonso Arús, alucinado con Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja: "Es de primera"

"¡Cuidado porque Isabel Pantoja tiene una imitadora de primera!", advierte Alfonso Arús antes de mostrar el vídeo que se ha hecho viral. Se trata de la peruana Paulina Villalobos, considerada por muchos una de las mejores imitadoras de la tonadillera.

Su parecido tono de voz han sorprendido a los espectadores y a los tertulianos en el plató. "Es igual, cerrad los ojos", alucina Angie Cárdenas.

Según cuenta Tatiana Arús, la joven ganó un certamen en 2020 y, a partir de entonces, comenzó a interpretar canciones de Isabel Pantoja. Ahora, una de sus últimas actuaciones vuelve a demostrar que si cierras los ojos, cuesta saber quién está cantando. "Es sorprendente", asegura la colaboradora.

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