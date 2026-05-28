Alfonso Arús alucina con el cambio de 'Oliver y Benji' a 'Tsubasa y Genzo': "Los nuevos nombres no caben en la canción"

La mítica serie de animación 'Oliver y Benji' ha cambiado su doblaje para recuperar los nombres originales japoneses, pero el nuevo ajuste no ha convencido a Alfonso Arús, que en Aruser@s ha mostrado su rechazo entre risas.

La mítica serie de animación Oliver y Benji ha cambiado de nombre años después y ahora recupera sus denominaciones originales japonesas, dejando atrás los nombres adaptados que popularizaron la ficción en España.

Así, el nuevo doblaje de 'Captain Tsubasa' sustituye a Oliver Atom y Benji Price por sus nombres originales: Tsubasa Ozora y Genzo Wakabayashi. Aunque, como bromean algunos seguidores, incluso Alfonso Arús, "Tsubasa y Genzo, los magos del balón" no suena igual.

Y es que desde el plató de Aruser@s, el presentador de laSexta se ha mostrado completamente indignado con el cambio: "Me niego rotundamente, saco tarjeta roja", asegura entre risas.

El presentador añade además que "los nuevos nombres no caben en la canción". "Si no ponemos los nombres de los protagonistas, claro que hacemos una canción", insiste Alfonso Arús, nada convencido con la nueva versión de la serie.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.