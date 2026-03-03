Alfonso Arús alucina con el bar homenaje a Mr. Bean: “¿La gente que va es igual de antisocial que él?"

En Vietnam, un bar temático dedicado al icónico personaje británico se ha convertido en lugar de peregrinación para sus fans, con decoración y detalles que rozan la devoción.

Si tienes unos ahorros y ganas de viajar, ve sacando papel y boli. En Vietnam hay un curioso establecimiento que se ha convertido en templo sagrado para los seguidores de Mr. Bean.

En este peculiar local no falta ni un detalle: pósters por las paredes, letreros luminosos, proyecciones continuas de capítulos, figuras a escala y hasta el café se sirve con espuma personalizada donde aparece su inconfundible rostro.

Una auténtica locura dedicada a un personaje que no deja de despertar sonrisas. "¿La gente que va es igual de antisocial que él?", se pregunta entre risas Alfons Arús, remantando con ironía: "Lo suyo sería fastidiar al prójimo".

