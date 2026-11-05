Alfonso Arús alucina con el accidente de un joven que intentó copiar en el examen de conducir con un pinganillo

Un joven acaba en el hospital después de que el pinganillo, de apenas dos milímetros, que utilizaba para copiar en el examen de conducir se le quedara atascado en el oído.

En la sección de las noticias que 'no te imaginas', Alfonso Arús muestra en Aruser@s el caso de un joven que tuvo que ser hospitalizado después de que el pinganillo que utilizaba para copiar en el examen de conducir se le quedara atascado en el oído. Según cuenta Alba Sánchez, el dispositivo era tan pequeño que resultó muy difícil extraerlo.

El joven llevaba un pinganillo de apenas dos milímetros cuando se dio cuenta de que se le había introducido demasiado en el canal auditivo. Al intentar sacárselo, consiguió justo lo contrario: se lo metió todavía más, por lo que tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Además de suspender el examen, recibió una multa de 500 euros, según explica la colaboradora.

Desde el plató, Alfonso Arús se pregunta "en qué momento el que le va chivando las cosas deja de hablar". "Porque se habrá ido con el pinganillo al hospital y el otro le está dando la brasa", bromea el presentador.

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