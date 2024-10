"Hay que felicitar a India Martínez, que ha celebrado su cumpleaños", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña cómo la cantante ha celebrado sus "39 añitos". "Bueno, añitos... a ver, estáis todas en plan somos unas niñas, unas teenagers...", interrumpe el presentador, que destaca que "39 añitos ya no son añitos, ya son años".

"Mira, si Tamara Falcó tiene 42 años y se sigue diciendo 'La niña', ya está", afirma Tatiana Arús en el vídeo, donde Alfonso Arús insiste: "No me hagáis decir lo que no debo decir, pero no es verdad, con 42 años no eres una niña". "Ni con 30 largos", insiste Tatiana Arús.

Tras el debate en plató, Tatiana Arús enseña el vídeo viral de que cómo India Martínez prueba su tarta de cumpleaños de la forma en la que "nos gustaría a todos": "Hincándole el diente".