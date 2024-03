Alba Carrillo ha charlado con Carlota Corredera en su podcast, donde ha dejado titulares jugosos sobre su última expareja, el periodista Santi Burgoa. La modelo afirma que su ruptura llegó tras enterarse de que tenía una amante. Pero, ¿cómo se enteró? Ahí llega la surrealista anécdota. "He sido la amante y no veas cómo se sufre, ahora he entendido mucho", revela la modelo, que cuenta cómo con Santi Burgoa le llamó su amante.

"Para ella la amante era yo y quedé con ella y me dijo que tenía miedo, pero le dije que ella no me había hecho nada, que éramos dos damnificadas", destaca Alba Carrillo, que desvela que ahora la mujer y ella son muy amigas: "Somos íntimas".

Tras escuchar a la modelo, Tatiana Arús afirma que ahora entiende más la reacción de Alba Carrillo al conocer la relación de su expareja, Santi Burgoa, con la actriz Vanessa Romero.