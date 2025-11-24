Aitana y Plex disfrutan de Maldivas con esta foto viral en bikini

Aitana y Plex están pasando unos días en Maldivas mientras se ha hecho viral este vídeo con Ibai Llanos en el que juegan a adivinar qué parejas hay entre diez personas desconocidas.

Aitana y Plex se han escapado a Las Maldivas, desde donde han compartido una imagen disfrutando de las buenas temperaturas en bikini. Por otro lado, la pareja ha protagonizado este vídeo vira junto con Ibai Llanos, con el que juegan a 'Adivina la pareja'.

Y es que Aitana y Plex deben adivinar entre 10 personas cuáles son pareja. "La primera ronda es muy sencilla", explica Ibai Llanos, que destaca que "los 10 participantes entrarán de uno e uno para indagar en todo". Aitana y Plex consiguen adivinar rápidamente la pareja y terminan acertando tres de cinco.

Sin embargo, la cantante decide probar a cambiar dos de las parejas y, finalmente, acierta, logrando un resultado de cinco de cinco. "El juego es divertido", destaca Alfonso Arús, que reconoce que él seguramente no lograría adivinarlo.