Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia los detalles de la cena de nominados de los Premios 40 Principales, en una alfombra roja en la que posaron cantantes como Aitana, Lola Índigo, Ana Mena, Abraham Mateo, Ana Guerra o Chanel. Aitana, nominada con seis candidaturas, ha atendido a los medios de comunicación con los que ha hablado de la polémica surgida por sus sensuales bailes en sus conciertos.

"Es una polémica que creo que no debería de haber ni existido", afirma la cantante catalana, que destaca que "la reacción social que ha habido es interesante porque demuestra cómo está ahora mismo la sociedad". "Yo estoy muy feliz porque mis fans han llenado todos mis conciertos y escuchan mi música", insiste Aitana, que afirma que no puede decir nada a los padres ni madres sobre cómo educar a sus hijos e hijas: "Si es que yo no soy madre". Además, tanto Ana Mena como Lola índigo han defendido a la cantante.

Preguntada sobre si está cerca su boda con Sebastián Yatra, la cantante contesta rotunda: "Me río ya directamente de lo que decís. Me hace hasta gracia".