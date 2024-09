Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la encargada de abrir la Semana de la Moda de Madrid en un desfile en donde no faltaron los colores, corazones y alguna sorpresa. Y es que, como afirma Tatiana Arús, la diseñadora de moda "hizo un guiño" al viral de ligar en Mercadona mostrando alguna piña.

Por otro lado, Ágatha Ruiz de la Prada contesta al comentario de Carmen Lomana afirmando que casi no había estado con Milei durante su viaje a Argentina. "He estado 10 días en Argentina y ha sido el viaje de mi vida", afirma la diseñadora, que destaca que "Milei es un superdotado". "Está a otro nivel, es un macropensador", insiste Ágatha Ruiz de la Prada, que afirma que el presidente de Argentina "está todo el día" con cerebros como Mark Zuckerberg: "Además piensa con ellos, es un tío sensacional". En respuesta a Carmen Lomana, que duda de su encuentro con Milei, la diseñadora responde tajante: "Estuve dos horas con él, pero podría haber quedado 6 ó 7 si hubiera querido".

Por otro lado, su pareja, el abogado José Manuel Díaz-Patón Porras, también tiene unas palabras para Carmen Lomana: "Nunca he hecho la guerra contra ella, si no se mete conmigo, yo no me meto con ella". "Ella se gana la vida metiéndose con la gente, no hace nada más que eso", responde el abogado, que manda un mensaje: "Si se vuelve a meter conmigo, le diré otra cosa que le va a sentar peor".