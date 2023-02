La exprimera dama Carla Bruni, esposa de Nicolas Sarkozy, además de exsupermodelo, cantautora y actriz ha sorprendido al público de su país natal haciendo una aparición estelar en el mítico Festival de San Remo, que ya ha anunciado quién será el representante de Eurovisión 2023 por Italia.

La artista, que nació en Turín, cantó 'Azzurro' sobre el escenario. "Era una actuación sorpresa, nadie se esperaba su aparición", recalca Tatiana Arús mientras se muestran las imágenes del momento en Aruser@s.

Alfonso Arús no puede evitar destacar la estética 'vintage', tanto de la actuación como de la propia Carla Bruni. "Si me dices que están cantando 'Qué tiempo tan feliz', me lo creo", bromea el presentador del programa.