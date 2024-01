Las grandes ocasiones merecen look a la altura y no hay nada mejor que planear con tiempo el 'outfit' ideal para estos eventos, no vaya a ser que lleguen de sopetón y nos pillen con el pie cambiado y estos pelos sin arreglar. Eso es lo que piensa esta anciana (@laabuelaencantadaa), que nos cuenta a través de TikTok cómo va a vestirse en días muy especiales para ella.

No, no se trata de la boda de su nieto o de una entrega de premios, como podemos comprobar en este vídeo emitido en Aruser@s. Nos está hablando de los funerales de sus exnovios, que aún no han fallecido. Como si fuera una joven influencer, nos muestra este peculiar GRWM ('Get Ready With Me').

"¡Ay, me encanta este conjunto! Todavía no se murió ninguno, pero ¡qué ganas tengo de usarlo!", asegura a la cámara.