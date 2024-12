Una abuela esconde las llaves de casa a su nieto hasta que se coma el plátano: "¡Abuela!, ¿me has encerrado?"

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el divertido vídeoprotagonizado por una abuela y su nieto, quien no quería comerse el plátano de postre. El enfado de la abuela es tal, que le encierra en casa. "¿Me has encerrado?", pregunta aluciando el nieto a su abuela, quien le insiste en que se coma el plátano. "Tampoco es tanto", interviene el abuelo para que su nieto ceda.

"Abuela, ¿me das las llaves?", pregunta el joven a la abuela, que le insiste: "No, si no te comes el plátano, no". "Venga, cómete el plátano y luego hay que echar una siestecita", destaca la abuela mientras le pela una mandarina.