Su abuela le deja una pulsera de oro como herencia y se encuentra una sorpresa al ir a tasarla: "Lo lamento"

"Las piezas de oro acostumbran a tener un mayor peso", insiste el experto con cara de circunstancias. A pesar de todo, el nieto sigue convencido de la autenticidad de esta pulsera. "Me extraña, porque además no tiene ningún contraste. Pero bueno, yo te lo verifico, no me cuesta nada", dice con amabilidad el profesional.





"Lo lamento, pero no es oro". "Bueno, lo que te pasó con tu ex", recuerda Alfonso Arús a Patricia Benítez en el plató del programa de laSexta. La colaboradora quiso vender unos pendientes que le regaló su expareja y también se llevó un chasco. "Hay que saber si a Conchi la engañaron en su momento", dice Alba Gutiérrez algo apenada. "Yo creo que no era su nieto preferido", concluye Angie Cárdenas. El verdecito final llega con una simple comprobación:

El chico que protagoniza estesubido a TikTop por @novecentoheritage (y emitido en Aruser@s) está convencido de que la pulsera que le ha dejado ensu abuelaes de oro puro. "¿Pero es oro?", pregunta el tasador, que duda con solo sostener en sus manos la joya. "Sí, sí. A mi abuela Conchi le gustaba mucho el oro yde que es oro", asegura el joven.