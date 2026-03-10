1.300 euros por un piso para "artistas" en Madrid: una barra de bombero, una taza de WC dentro de un confesionario y una pila bautismal

El 'zulómetro' de Aruser@s está que explota con esta oferta de un portal inmobiliario online: 1.300 euros al mes por vivir en este particular peso de 80 metros cuadrados en Madrid... con pila bautismal y barra de bomberos incluidas.

"El alquiler en un año ha subido casi un 13%", denuncia Hans Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral en el que @le_petit_patito nos muestra este piso diáfano y entretenido en el que no falta ni una sola cosa bizarra.

Y es que el 'zulómetro' está que explota. Son 1.300 euros al mes y está ubicado en Usera, en Madrid. Se trata de un "loft exclusivo para artistas o gente del gremio", indican en la descripción. "No hay cocina completamente equipada, pero hay un pequeño office perfecto para fregar una pequeña taza", dice la creadora de contenidos con ironía.

También hay una barra de bombero para acceder al piso inferior. El baño sí que está completo, con un lavabo en forma de pila bautismal y la taza del WC metida dentro de un confesionario.

"¿Hasta dónde vamos a llegar, Alfonso?", se pregunta Hans en el plató del programa de laSexta.

