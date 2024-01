La modelo australiana Ellie Gonsalves se ha hecho viral al compartir una lista con sus 118 razones por las que no quiere ser madre. Entre ellas, se encuentran algunas de las más clásicas, como el no poder volver a dormir tranquilamente o no poder comer o beber lo que se quiera durante el embarazo. Ella ya lo ha hablado con su pareja y no quieren tener hijos, cuenta a través de las redes. "Hasta aquí, bien, porque los dos están de acuerdo", comenta Hans Arús en Aruser@s.

La polémica llega de la mano de otro vídeo que ha compartido Gonsalvez, en el que puede verse cómo ella está feliz y relajada abrazando a su perrito mientras que otra mujer está estresada y agobiada porque tiene un bebé que no para de llorar. "Ha habido muchas críticas hacia ella. 'Muy bien, si tú no quieres tener hijos, lo entiendo perfectamente, pero tampoco subas este vídeo de mofa para aquellos que sí queremos ser padres'".

"Ojo, porque también te lo puedo poner a la inversa. Te puedo poner a una señora estresada con el perro que acaba de cagarse en el pasillo y a una madre encantada viendo cómo su hijo está durmiendo plácidamente la siesta", advierte Alfonso Arús.