'Zazza, el italiano' se adentra en un edificio de Lavapiés para hablar con una vecina que se ha puesto en contacto con él para denunciar la conflictividad del barrio ante la presencia de los narcopisos. Nada más entrar en su portal, el youtuber no da crédito a lo que se encuentra en su interior: "Joder, mira eso, ¡madre mía!". "Lo que acabo de encontrar, no me lo creo", insiste 'Zazza, el italiano', que muestra a cámara droga: "No me lo creo, que he encontrado droga".

"¡La madre que me parió! Son como cristales blancos", explica el youtuber, que detalla que cree que "no es cocaína": "No sé, puede ser metanfetamina, crack... no estoy seguro, la verdad, pero estoy flipando". Al decirle a la vecina lo que ha encontrado, la mujer no se sorprende: "Igual eso que todos los objetos robados móviles, iPhone, no sé qué, todo, y claro, viene la Policía, nadie tiene nada y luego lo recogen y se lo vuelven a llevar". Y es que la vecina destaca que es "la zona de mayor distribución de narcotráfico al por menor".

"Si uno se para unos minutos a mirar la plaza, ve que en realidad hay grupos diferentes que están luchando prácticamente para el territorio", explica la señora, que afirma que "hay una valla que separa y cada uno está en su trozo". Antes de despedirse, 'Zazza, el italiano' informa a la mujer que va a devolver la droga encontrada. "Sí, devuélvela, que al final nos forran a nosotros", destaca en el vídeo principal de esta noticia la señora.