'Zazza, el italiano' apatrulla la zona del hotel California y el Western Saloon, un lugar donde lo más común es ver a personas británicas de fiesta. Y es que, como destaca el youtuber, el 45% de la población de Benidorm es inglesa. "Se ha convertido en la sucursal de las Islas Británicas", asegura.

Letreros luminosos y llamativos, juegos, alcohol, espectáculos y fiesta. "No sé si he llegado a Benidorm o estamos en Las Vegas", comenta el youtuber que se se adentra en la noche para hablar con los turistas británicos. De pronto, un grupo mujeres turistas le paran. "¿Qué es esto que llevas puesto?", le preguntan a Zazza al ver su chaleco negro. "¿Eres stripper?", siguen, a lo que Zazza responde, "no soy stripper, soy youtuber". Es entonces cuando una chica aparta a Zazza para intentar bailar con él como si fuese un bailarín erótico. La chica intenta que Zazza le siga el juego pero, "no sé qué está haciendo", dice Zazza atónito, mientras le vuelve a repetir que no es stripper.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Apatrullando.