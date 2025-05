Habla la propietaria de una tienda de lujo del madrileño barrio de Salamanca: "Todos estamos rogando que vengan los latinoamericanos"

Hasta la calle Serrano, la 'milla de oro' del madrileño barrio de Salamanca, se desplaza Sara Solomando. La reportera de Apatrullando pasea entre viandantes, turistas y fastuosas tiendas. "Aquí están todas las marcas de lujo", explica a cámara. Este es uno de los grandes atractivos de esta zona de Madrid.

"Nosotros vivimos en Miami y somos originalmente de Nicaragua. Venimos bastante de turismo", cuenta un matrimonio a la periodista. No son los únicos latinos con los que se encuentra. "No, nosotros no vivimos aquí, solo venimos a pasar el fin de semana. Somos de Ciudad de México. Nos encanta Madrid y tenemos muchos amigos aquí", cuenta otra pareja.

Dos venezolanas que viven Miami están de visita en la ciudad. Una de ellas, lleva más de dos meses en la capital. "Vivimos en una ciudad muy tranquila, pero prefiero Madrid. Me quiero retirar en Madrid", asegura una de ellas.

"Todos estamos rogando que vengan los latinoamericanos", reconoce la dueña de una tienda. Hay una diferencia fundamental entre españoles y latinos, asegura: "el ticket de compra".

"La mujer española que viene es hija de los hijos de la guerra. Ellas, sabiendo que se lo pueden permitir me dicen 'no, lo encuentro un poco costoso, me lo quiero pensar'. La latina gasta como si no hubiera un mañana. No me pregunta el precio. [...] Pueden hacer un ticket de compra de 5.000 euros", explica.

