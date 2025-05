"Lo peor en esta vida es ser pobre, peor que no tener salud": la reflexión de una vecina del barrio de Salamanca

Sara Solomando recorre el barrio de Salamanca para saber si sus vecinos han notado la llegada de propietarios extranjeros, especialmente de Latinoamérica. Y es que Madrid ha emergido como un inesperado competidor de Miami y, desde hace unos años, la capital española ha recibido una ola de migrantes acomodados atraídos por su seguridad, calidad de vida y precios más asequibles. Y un barrio castizo como el de Salamanca se ha transformado con la llegada de estas élites adineradas.

Mientras la reportera pasea por sus calles, una vecina la invita por una ventana a subir a su piso, donde destaca que "vivió y murió Gustavo Adolfo Bécquer". "Te enseño la habitación de Bécquer, que ahora es el cuarto de jugar de mis nietos", afirma la mujer a Solomando, que le pregunta si "ha notado la llegada de tantos latinos".

"Sí y les adoro", asegura la vecina, que destaca "la de amigos" que tiene "colombianos, venezolanos o de Santo Domingo muy ricos". Además, preguntada por la reportera si le han hecho alguna oferta por su casa, la mujer explica que le han llegado a ofrece hasta "cuatro millones en efectivo". "Además, en la cuenta que yo quiera en Suiza, allí, allá o dónde más allá", destaca la mujer, que realiza una polémicas reflexión: "Lo peor es ser pobre en esta vida, creo que es peor que no tener salud".

Por último, la mujer explica que vive sola en esa casa: "Como Shakira, soltera y estupenda y hago lo que me da la gana". "Me porto mal y hago lo que quiero, soy así, una vividora", termina la vecina no sin antes ofrecer a la reportera un libro de su biblioteca.