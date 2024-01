Zazza 'el italiano' se acercó esta Navidad a la fiesta que celebraban algunos residentes de la Cañada Real con música y baile. El youtuber preguntó a los vecinos cómo se vive en la zona, pero la conversación, en un principio cordial y animada, se cortó de golpe cuando les preguntó por los problemas con la electricidad: "¿Hay un problema de luz, no? Tres años sin luz, ¿qué está pasando?".

En ese momento, uno de sus interlocutores cambió radicalmente de actitud y comenzó a hacer señales al cámara para que dejara de grabar: "Corta", le instó.

Posteriormente, Zazza explicaba ante las cámaras que se había quedado "sin palabras": "Nos han invitado adentro y como le he preguntado de la luz, 'pum', 'corta eso, corta eso'. Se han puesto un poco nerviosas las personas que estaban ahí cerca", explicaba. "Son barrios que te sientes muy bien, normalmente no pasa nada, pero se pueden poner un poquito tensos en cero coma, pasas de amigos a 'vete ya'", advertía Zazza, que concluía: "Seguimos porque no me quiero quedar ahí mucho tiempo".