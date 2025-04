"Lleva ahí el gorrillo de la marihuana, ¿no?": así responde el tendero de un mercadillo de Granada a Jalis de la Serna

Jalis de la Serna se desplaza hasta el mercadillo de Almanjáyar, ubicado cerca del barrio de La Cartuja de Granada, para hablar con algunos vecinos de la zona. Se trata del mercadillo más popular de la ciudad que recibe a personas de todos los lugares de la provincia.

"¿Un euro te han costado estos pantalones? Realmente, es muy barato", comenta el periodista a la mujer que le acompaña en su paseo. "Una pregunta: ¿a ti te huele ahora mismo a marihuana o me lo parece a mí?", quiere saber Jalis. "Sí huele, es un aroma un poco común en el barrio. Hay mucha gente que se busca la vida así, que se han hecho 'jardineros'. Lo sabe todo el mundo, pero nadie dice nada", responde ella para después reconocer que conoce a personas que se dedican a ello.

La Policía, asegura, no les tiene controlados. "Sabe todo el mundo dónde es", dice encogiéndose de hombros, pero se niega a desvelar la ubicación de las plantaciones ante las cámaras.

Jalis de la Serna entabla conversación con un tendero que lleva un gorro con el símbolo de una hoja de marihuana. "Me lo he puesto por el frío", se justifica él. "Pero que yo no tengo marihuana", aclara. "No teníamos ninguna duda, no se preocupe", responde el periodista.

Un vecino le habla acerca de los cortes de luz. "¿Por qué se va a ir la luz? Por la marihuana. Granada es un centro de la producción de marihuana", le asegura.