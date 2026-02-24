Hoy, en Apatrullando, Jalis de la Serna y su equipo muestran lo que hay detrás de los ultras del fútbol

¿Se han parado a pensar en la seguridad que hay en torno a un partido de fútbol? Jalis de la Serna y su equipo muestran cómo se controla la violencia antes, durante y después de un encuentro deportivo.

laSexta estrena a las 23:00 horas un nuevo programa de Apatrullando, el formato que se mete más dentro que nunca: más dentro de los dispositivos reales, más dentro de las calles y más cerca de las vidas que se cruzan con la ley. Presentado por Jalis de la Serna, que esta acompañado por un equipo de cuatro reporteros experimentados con la misión de 'apatrullar' algunos de los lugares más icónicos de nuestro país.

¿Se han parado a pensar en la seguridad que hay en torno a un partido de fútbol? ¿Qué ocurre detrás del blindaje policial alrededor de un estadio? Cuando un encuentro está catalogado como de Alto Riesgo, la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Apatrullando se adentra en el interior de estos operativos para mostrar cómo se controla la violencia antes, durante y después del encuentro deportivo.

El programa mostrará un acceso inédito a dos escenarios muy distintos: un partido de Champions League en el Santiago Bernabéu y un derbi de Primera Federación (antigua Segunda División) entre rivales históricos. Dos contextos, un mismo objetivo: evitar enfrentamientos, controlar a los ultras y garantizar la seguridad de miles de aficionados.

