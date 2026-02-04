La coordinadora de trasplantes que acompaña a una familia en la decisión de donar órganos: "Hay que dar tiempo para asumir una pérdida"

"Cuando una persona recibe una mala noticia entra en una fase de shock; después llega un momento de mayor estabilidad" , explica Marisa, coordinadora de trasplantes, que habla sobre el acompañamiento en casos de donación de órganos.

Marisa, coordinadora de trasplantes de cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid, explica en Apatrullando qué hizo especial el caso de Marco, el joven de 20 años que falleció tras padecer una enfermedad neuromuscular y un ingreso hospitalario provocado por un proceso respiratorio.

"Estamos acostumbrados a que, desde el momento en que comunicamos el fallecimiento, no pase mucho tiempo hasta la donación. Pero el caso de Marco fue distinto", asegura Marisa. El joven permaneció ingresado cerca de diez días y hubo que esperar casi una semana más para que finalmente pudiera convertirse en donante.

Uno de los momentos más delicados del proceso es el diálogo con la familia. Los coordinadores de trasplantes coinciden en que se trata de situaciones extremadamente difíciles, en las que es fundamental respetar los tiempos emocionales. "Hay que dar a los familiares tiempo para asumir una pérdida, para asumir una muerte", sostiene la profesional. "Cuando una persona recibe una mala noticia entra en una fase de shock; después llega un momento de mayor estabilidad en el que puede ser funcional para tomar decisiones", explica.

Nuria, la madre de Marco, recuerda ese proceso con sentimientos encontrados. "Lo recuerdo con duda y con miedo, porque hasta el final siempre hay esperanza", confiesa la mujer, mientras la coordinadora acompaña al programa a conocer un box de críticos del hospital. "Nunca se nos puede olvidar que aquí estaba su hijo y que en este espacio tuvieron que estar tres días", señala Marisa, añadiendo que fueron tres días "en los que lo arroparon".

Nada borra la pérdida, pero la donación supuso un pequeño consuelo para la familia. "Nada elimina la pérdida de tu hijo, pero es la forma de hacerlo más dulce", concluye Nuria, la madre de Marco, que asegura que hay "una sensación" de que "está en algún lado, de que Marco continúa aquí, nos ayuda a superar el duelo y a seguir adelante".

