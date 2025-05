'Apatrullando' consigue un 'alojamiento' en Tenerife a 50 metros de la playa por 22 euros la noche: "¿Nos enseñas la furgoneta?"

"El alojamiento turístico está justo en esta calle. Como no saben que vamos, quedaos vosotros aquí", indica David Casasús a los cámaras de Apatrullando. El reportero ha conseguido alquilarlo por 22 euros la noche y está a solo 50 metros de la playa. "Eso no puede ser", le advertía minutos antes su taxista.

Mientras que el resto del equipo espera en el coche, el redactor se dirige a un hombre apostado junto a una furgoneta. El vehículo es en realidad el 'alojamiento turístico' que él comentaba. "Soy periodista de laSexta, de Apatrullando, tengo a mis compañeros por ahí. No sé si nos podrías enseñar la furgoneta", pregunta.

"No, hazlo tú si quieres, que no salga la matrícula. A ver que pagamos impuestos, está todo legal... ¿Periodista o policía?", quiere saber. El negocio, a juzgar por lo que comenta, es bastante rentable. "Ya sabes cómo está el tema de los precios de la vivienda. Todo lo que hay aquí es vivienda vacacional, la gran mayoría", dice refiriéndose al parking. "No lo alquilamos para conducción", aclara. La fianza la cobran efectivo. Apatrullando se puso en contacto con el propietario a través de una plataforma de alquiler vacacional.

Las cámaras acceden por fin al interior del vehículo. En la parte trasera, hay un colchón fino, varias mantas, una toalla y un hornillo de gas. La ducha se encuentra en la siguiente playa y los baños son públicos y están situados a escasos metros.

