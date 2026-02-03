La alegría de Jalis de la Serna al descubrir que el corazón es válido para Lucía, una paciente de 20 años

"Han pasado tres horas y 40 minutos desde que el equipo de extracción ha entrado en quirófano", destaca Jalis de la Serna, que está esperando saber si el corazón que van a extraer es válido para trasplantárselo a Lucía.

Jalis de la Serna acude en ambulancia para recoger un corazón sano que se encuentra en otro hospital. Mientras el presentador de Apatrullando acude junto al equipo que encargará de extraerlo, Miguel Rabaneda, reportero del programa, se queda en el Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra la paciente que va a recibir el corazón sano.

Miguel, además, habla con la supervisora de quirófanos del Gregorio Marañón, encargada de 58 personas de personal, entre enfermeras, auxiliares de enfermería (TCAE) y celadores. Ambos están esperando la llamada del equipo de extracción confirmando que el corazón es válido para Lucía, la paciente receptora.

Por su parte, Jalis de la Serna espera en la puerta del hospital que salga el equipo de extracción: "Han pasado tres horas 40 minutos desde que el equipo de extracción ha entrado en quirófano". "Por mi experiencia, cuando tardan tanto es porque el órgano es valido", explica la técnico de Emergencias a Jalis de la Serna.

Finalmente, la supervisora recibe la noticia de que el órgano es válido y Miguel llama a Jalis de la Serna para darle la buena noticia. "Qué guay", responde un emocionado Jalis, cuya reacción completa puedes ver en este vídeo.

