La tajante crítica de Josep Maria Mainat sobre Angela Dobrowolski: "Por intentar asesinarme no tiene ninguna condena"

Mamen Mendizábal pide a Josep Maria Mainat que lea la sentencia a Angela Dobrowolski tras intentar asesinarle en 2020 después de pedirle el divorcio. "Consideramos que la acusada desistió voluntariamente de su acción homicida por lo que queda exonerada de la responsabilidad por asesinato", lee el productor, que explica que por intentar asesinare Angela "no tiene ninguna condena".

Y es que Mainat destaca que su exmujer únicamente ha sido condenada por "las lesiones" que le causó ya que finalmente llamó a Emergencias. "Si no me hubiera causado ninguna lesión no la condenarían de nada", asegura Mainat, que afirma que "el desistimiento hace que el intento de asesinato desaparezca".

"Me parece muy benévolo", asegura el productor, que afirma tener claro que su exmujer le intentó matar por dinero: "Es el único motivo que se me ocurre". "Eso fue lo más desastroso de todo, que todo esto es por dinero", concluye.

Además, Mainat reflexiona en el vídeo sobre las imágenes en las que se ve a Angela dudando de si llamar a Emergencias mientras él entraba en coma por las inyecciones que le había aplicado: "En el momento de la llamada, ella estaba en una gran indecisión de 'lo hago o no', 'paro o sigo', sabiendo, además, que podía no morirme porque ella estaba viendo que, de alguna forma, la dosis que me dio no funcionaba".

"¿Crees que llamó para salvarte la vida?", pregunta Mamen Mendizábal al productor, que contesta tajante: "Sí, creo que me vio muriéndome al lado de los niños y llamó". Sin embargo, que llamara a Emergencias la salvó de una larga condena. "El fiscal decía que no llamó para salvarme a mí sino para salvarse ella, pero cuidado con eso, si hubiera fallecido, toda esa historia que he contado no se sabría, yo hubiera amanecido muerto en la cama", reflexiona Mainat.

