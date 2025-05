Mainat tuvo que vivir con Angela Dobrowolski tras intentar asesinarle: "El juez me dijo que la tenía que dejar entrar en casa"

Nada más despertar del coma, Josep Maria Mainat sabía que Angela Dobrowolski le había intentado asesinar pinchándole varias inyecciones mientras dormía. Tras darle el alta en el hospital, Mainat volvió a su casa, donde se encontró a su entonces mujer.

El productor explica que Angela podía seguir entrando en el domicilio conyugal como si nada hubiera pasado porque hubo una sentencia judicial en la que él pide "unas medidas cautelares por la denuncia" del intento de asesinato, pero "el juez no se quiso mojar con lo cual el domicilio conyugal de ella seguía siendo ese".

"Tenía que dejarla entrar", recuerda el productor sobre cómo fueron esos terribles días en los que tuvo que convivir con su entonces mujer sabiendo que lo había intentado asesinar: "Angela entraba y salía de casa como quería y, entonces, contraté a un segurata que estaba conmigo todo el rato si estaba Angela".

"Si Angela quería entrar en mi habitación, no le dejaba", recuerda Mainat, que explica que el personal de seguridad evitaba que él se quedara a solas con ella e impedía que se le acercase: "Ya que no podía evitar que viviera ahí, por lo menos que no conviviera".

