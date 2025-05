De laSexta a 'Salvemos Eurovisión': la "delirante" gala que catapultó a Chikilicuatre a Belgrado en 2008

La gala 'Salvemos Eurovisión' fue una "misión" para rescatar el festival. Coral Segovia, La Casa Azul, Lorena C y el Chikilicuatre fueron las apuestas del público, pero la 'broma' creada en 'Buenafuente' rompió todos los esquemas.

Chikilicuatre se coló en el primer puesto de las votaciones de MySpace, pero el camino a Eurovisión de 2008 no terminó ahí. Los finalistas eran cinco candidatos elegidos popularmente por el portal y cinco elegidos por un jurado experto. Así, los 10 iban a un programa de televisión donde se decidía quién representaría a España en Belgrado.

Gala 'Salvemos Eurovisión'

Entre los 10 finalistas de la gala final de RTVE presentada porhabía claros favoritos. La preferida de los eurofans fue, peroeran también las primeras apuestas del público que por primera vez podía votar.

"Realmente estábamos en una misión de salvar Eurovisión y ahí me pareció fundamental rescatar a José Luis Uribarri y llamar a Rafaella Carrá", confiesa Eva Cebrián, directora de programas de RTVE en 2008.

Silvia Abril, actriz y bailarina del 'Chiki chiki', declara en este fragmento que el grupo vivió aquella gala "como si fueran unos intrusos". "Era el síndrome del impostor", recuerda la actriz, que cuenta a Mamen Mendizábal que "realmente no tenían ni idea de cómo iban las votaciones". "Yo estaba allí porque quería volver a ver a Guille Milkyway, porque me encantaba La Casa Azul y me parecía lo más, quería conocer a Lorena y a Bayona, ¡estaba flipando con el artisteo y con la movida!".

Por su parte, David Fernández confiesa que la presencia de Uribarri fue algo que le "tranquilizó". "Claramente pensaba que ellos decidirían que no fuéramos a Eurovisión", afirma el cómico, hasta que se encontró con Eva Cebrián en los pasillos, quien le comunicó que el jurado no decidiría quién actuaría en la gran final de Belgrado representando a España; sino el público.

"¡Fíjate! Incluso en ese momento pensé que la gente no votaría a un señor con una guitarra de juguete", revela David Fernández.

