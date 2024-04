Mario Conde llegó a la escena pública de España como un huracán. En una época en la que "solo se hablaba de dinero a lo bestia", como explica la periodista Rosa Villacastín, un joven Conde vendió Antibióticos S.A. a un grupo italiano junto a Juan Abelló por valor de 58.200 millones de pesetas, "el pelotazo del siglo" para José Antonio Martínez Soler, director de La Gaceta de los Negocios.

El sueño de Conde era ser "el primer banquero de España", una ambición que le lleva a comprar acciones de Banesto y tener un lugar en el Consejo de Administración. Es así como un "desconocido total" entra en el juego político y económico, alguien a quien en La Gaceta de los Negocios llamaban "el guapo".

"Nunca te podías fiar del todo, era demasiada sonrisa y halagos. Cuando me venía a abrazar siempre me fijaba en qué mano llevaba el puñal. No llevaba puñal, pero alguna vez lo enseñó", bromea Martínez Soler.