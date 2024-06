Durante años, Enric Marco dio charlas como uno de los republicanos deportados a Alemania por el nazismo y presidió Amical Mauthausen, la asociación más importante de deportados republicanos españoles. Aseguraba haber sido deportado al campo de concentración de Flossenbürg. Su relato lleno de detalles espeluznantes y su gran capacidad de oratoria convencían a todo el mundo.

También al Gobierno de España. Marco no solo dio el primer discurso de un deportado republicano en el Congreso de los Diputados, si no que iba a acompañar al entonces presidente Rodríguez Zapatero al histórico acto de conmemoración del 60 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen. Pero un historiador vio que las piezas no encajaban y se puso a investigar hasta que encontró la prueba definitiva: la historia de Marco era una farsa. Había que avisar a Moncloa cuanto antes y evitar la foto del presidente con un impostor. ¿Llegó a tiempo?

Un impostor que no había contado ninguna mentira: la mentira era él

Mamen Mendizábal entrevista al historiador Benito Bermejo. Cuenta cómo conoció a Enric Marco, cómo intentó entrevistarle sin éxito y cómo descubrió que su historia no se ajustaba a lo que había sucedido en realidad: él desenmascaró al impostor. También habla con Bernardino León fue secretario de Estado de Asuntos Exteriores del gobierno de Zapatero. Él era el responsable del viaje del presidente a Mauthausen.

Cuidadas imágenes de archivo y otros personajes que conocieron de cerca a Marco, como una profesora de historia que lo invitó a dar una charla a sus alumnos o el actual presidente de Amical Mauthausen, completan el retrato de uno de los impostores que logró engañar a la sociedad española durante más tiempo.

¿Cómo reaccionó Marco cuando vio que la verdad le pisaba los talones? ¿Había algo de cierto en las historias que contaba? ¿Lograron evitar la foto de Marco con el presidente del Gobierno los que descubrieron la verdad? ¿Se lucró con su mentira? ¿Tuvo algún lado positivo su impostura?