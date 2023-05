Ante los millones de personas que afirmaban que el bulo de Ricky Martin, la niña, el perro y la mermelada existió, el director de 'Sorpresa, sorpresa' empezó a dudar de que algo durante el programa se pudiera haber emitido. Por eso, Giorgio Aresu pidió las cuatro horas de emisión, incluida la publicidad y se las vio "minuto a minuto".

"No había nada", afirma el director de 'Sorpresa, sorpresa' a Mamen Mendizábal, que no da crédito que de una cinta en la que no había nada surgiera el mayor bulo de la televisión en España. Y es que, aunque mucha gente afirma haber visto las imágenes. Nunca existieron, lo que se difunde en la actualidad por redes sociales son recreaciones de personas que representan esa escena.