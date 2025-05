"Me dijiste: 'Si gano yo, estamos locos en este país'": un amigo de 'Rodolfo Chikilicuatre' recuerda los días previos a Eurovisión 2008

El 24 de mayo de 2008, David Fernández hizo historia en Eurovisión llevando por primera vez desde España una candidatura al festival de la canción que era, puramente, una broma. Una broma que salió de esta casa, de un programa de televisión de laSexta. Anatomía de... cuenta la historia de cómo empezó todo y del caldo de cultivo que permitió que el 'Chiki chiki' llegara a Eurovisión. Una propuesta tan disparatada que no creían en ella ni sus propios creadores.

"Yo siempre digo que esto del (Rodolfo) Chikilicuatre fue por un cúmulo de casualidades", asegura David Fernández a Mamen Mendizábal.

La primera de ellas, y quizá la más importante para el actor, fue que la mañana del día que se puso por primera vez en la piel del personaje, visitó el restaurante de César. "Te pedí un cortado y te dije: 'Esta noche voy a hacer un personaje que no sé cuál me va a tocar, pero va a ser una persona que hable como tú, una persona a la que no se le entiende nada cuando habla'", le dice a su amigo entre risas.

El hostelero recuerda ese día como si hubiese sido ayer mismo: "Pasaron unos días, estaba mirando el periódico, y estabas el primero con lo de Eurovisión". "Me dijiste: 'Si gano yo con esto, estamos todos locos en este país'", hace memoria César.

