"Fernández de la Vega tenía más mala cara que ella misma''

ROVIRA COMENTA EL CAMBIO DE LOOK DE LA EX VICEPRESIDENTA

María Teresa Fernández de la Vega, tras pasar por el quirófano, se ve “monísima”. Otro político que se ha hecho un retoque ha sido José Bono que “era todo raya y poco pelo”, ahora “está en competencia con Sara Carbonero en Pelo Pantene 2012”, asegura Broncano. Sin embargo, no todos quedan bien. Y si no, que se lo digan a Alicia Sánchez Camacho, Kalina de Bulgaria, Paloma Segrelles, Joan Van Ark o Mike Rourke, los protagonistas de ‘Tu cara me aterra’.