Zaida Cantera, sobre la polémica del aborto: "No necesito a ningún tontolaba que me diga que existe un estrés postaborto cuando es mentira"

"Las mujeres somos mayorcitas como para que venga ningún hombrecito que apoya una medida fascista y pretenda tutelar cuando ejercemos nuestro libre derecho, como si fuéramos personas alienadas. Si decidimos abortar, lo decidimos libremente", insiste la exsocialista en Al Rojo Vivo.

El Partido Popular ha descartado reformar la Constitución para incluir el aborto y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usarlo como "una cortina de humo". Zaida Cantera ha sostenido en Al Rojo Vivo que el PP no tiene "ningún tipo de programa" y cuando se hace una propuesta de otro partido, "salta contra el sanchismo".

"No necesito a ningún totolava que me diga que existe un estrés post aborto cuando es mentira y es contrario al derecho", añade, en referencia a un supuesto "trauma" que sufren algunas mujeres tras abortar.

Quienes lo promueven afirman que las mujeres que abortan sufrirían depresión, alcoholismo, anorexia, autolesiones o graves problemas psicológicos. Desde Vox se realizó una propuesta para obligar a informar a las mujeres sobre estos efectos, que no están respaldados en ningún estudio.

