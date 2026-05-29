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Zaida Cantera pide explicaciones sobre el caso de Leire Díez, pero subraya: "No es una casualidad que haya investigaciones del PP que estén paradas"

Zaida Cantera analiza en en este vídeo las consecuencias del caso Leire, tras salir a la luz el auto esta misma semana: "Lo que está claro que no era una militante más", afirma.

Cantera

Tras salir a a luz el auto del caso Leire Díez esta misma semana, Zaida Cantera, exvicepresidenta de la NATO PA y militante del PSOE, admite que "está claro que Leire Díez no era una militante más".

Y, por supuesto, que "Santos Cerdán puede mentirle al juez porque tiene derecho", afirma Cantera; ahora bien, "yo, como analista, me baso en los datos, y los datos son que hay pruebas de 39 reuniones [con Leire Díez] y lo que hay que saber es si realmente en esas 39 reuniones se hacía algo de carácter delictivo. Y en esto yo como militante del PSOE sí que quiero saberlo. Y se tienen que dar explicaciones", confiesa.

Sin embargo, "lo cortés no quita lo valiente". Es decir, "no quita que las casualidades y las casualidades existan también desde otro punto de vista", subraya Cantera, señalando claramente que "no es una casualidad que haya investigaciones que estén paradas, que pertenezca al PP, porque a mí no me van a pillar en esto".

Porque, insiste de forma tajante en que rechaza la corrupción: "Odio la corrupción, sea de donde sea, venga de donde venga. Y soy de las que dicen que 'caiga quien caiga'. Pero no somos ingenuos", concluye la analista, señalando que precisamente lo que motivó su dimisión fue "precisamente encararme con Santos CenDán".

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