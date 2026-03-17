Zaida Cantera: "EEUU nunca, ni una sola vez, ha defendido los intereses de ninguno de los países europeos de la OTAN"

Zaida Cantera recuerda en Al Rojo Vivo algunos datos sobre la OTAN: 30 países europeos están en la OTAN, 23 de la Unión Europea. Si nos cogemos la historia de la OTAN, EEUU nunca ha defendido sus intereses. En el vídeo, todos los detalles.

Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se unen a España en su rechazo a la misión de protección de EEUU en Ormuz. Donald Trump se está quedando solo en su intento de organizar una misión internacional de protección de los petroleros que pasan por el estrecho de Ormuz. Los países europeos no quieren involucrarse en una guerra que no es suya por mucho que también quieran una solución a la situación.

A propósito de esto,Zaida Cantera recuerda unos datos: 30 países europeos están en la OTAN, 23 de la Unión Europea. "Si nos cogemos la historia de la OTAN, ni una sola vez EEUU ha defendido los intereses de ninguno de estos países europeos. Lo que siempre ha puesto sobre la mesa es que 'nosotros os estamos dando seguridad'; pero la pregunta es: ¿seguridad frente a quién?", afirma y pregunta Cantera.

"¿Seguridad frente a Rusia?", pregunta: "Ya hemos visto cuál ha sido la respuesta de EEUU cuando la Unión Europea o Europa ha solicitado ayuda frente a la guerra de Ucrania. Ha hecho justo lo contrario. Ahora mismo acaba de levantar las sanciones con respecto a Rusia", responde.

Por otro lado, añade Cantera, "¿seguridad frente al terrorismo? ¿Cuándo hemos sufrido terrorismo? Justo cuando el terrorismo islamista se ha radicalizado a raíz de las acciones de EEUU y de Israel en Oriente Medio".

Por tanto, "aquí Trump se está jugando varias cosas", señala. Por un lado, "en esta guerra está ganando China, está ganando Rusia y está perdiendo Europa". Y por otro, "¿qué está ganando Israel y EEUU? EEUU nada, al parecer. E Israel está construyendo el gran Israel", concluye Cantera. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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