Zaida Cantera cuestiona la imputación de Zapatero: "Se ha levantado una trama entera a partir de un único mensaje"

La analista cuestiona la imputación de Zapatero y asegura que el auto judicial "ha construido un relato" sin pruebas concluyentes y ha advertido:"Hasta que no vea pruebas reales, me niego a dar por buena una condena pública".

En Al Rojo Vivo, Zaida Cantera ha mostrado su escepticismo ante la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y ha cargado duramente contra el contenido del auto judicial, asegurando que, por lo que ha podido leer hasta ahora, "se ha construido un relato sin pruebas sólidas".

"Yo no conozco personalmente a Zapatero, pero lo que llevo leído del auto me parece una auténtica farfolla", ha afirmado con contundencia. La exdiputada socialista ha cuestioando además algunas de las informaciones difundidas sobre la supuesta trama investigada: "Se habla de sociedades y estructuras que luego resulta que ni siquiera existían. Se ha ido construyendo toda una narrativa que después no se sostiene".

Cantera ha criticado especialmente que parte de la investigación se apoye en documentación procedente de organismos estadounidenses. "En el propio auto se mencionan informes llegados desde Estados Unidos, pero luego los propios tribunales estadounidenses han cuestionado métodos de organismos como ICE por vulneraciones de derechos humanos", ha señalado.

A su juicio, el problema de fondo es que se está dando por acreditada una trama sin que, de momento, existan pruebas concluyentes: "Se ha levantado una trama entera a partir de un único mensaje".

La exdirigente socialista también ha denunciado lo que considera una precipitación política y mediática en torno al caso: "Hasta que no vea pruebas reales, me niego a dar por buena una condena pública".

Por último, ha pedido "más seriedad" tanto en el debate político como en el tratamiento judicial del asunto y ha criticado que determinadas conclusiones se estén presentando como hechos probados cuando la investigación todavía se encuentra en una fase inicial.