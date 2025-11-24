Zaida Cantera carga contra Susana Camarero tras declarar ante la jueza de la DANA: "Ha demostrado que es una auténtica indecente, no tiene alma ni empatía"

La vicepresidenta valenciana Susana Camarero se desligó de la gestión de la DANA que dejó 229 muertos, alegando problemas de agenda. La exdiputada Zaida Cantera la acusa de falta de empatía y de eludir responsabilidades en la gestión de la emergencia.

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, se desvinculó de la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 fallecidos en Valencia. Argumentó que se desconectó del CECOPI para asistir a un acto empresarial debido a su agenda y a que, según afirmó, no fue convocada a la reunión.

En el programa Al rojo vivo, la diputada Zaida Cantera ha criticado la actitud de Camarero: "Susana Camarero ha demostrado, desde que ocurrió la DANA, que es una auténtica indecente. Es que no tiene alma ni empatía".

Cantera ha sostenido además que "una persona que se tendría que haber encargado de dependientes se marchó y se desentendió para irse de farra".

Asimismo, ha cuestionado que Camarero negara responsabilidad sobre la gestión de emergencias: "Que diga ahora en el Congreso de los Diputados que ella no tiene ninguna responsabilidad sobre emergencias siendo la vicepresidenta, y además formando parte del consejo asesor del CECOPI, es no tener ni puñetera idea de emergencias. Y eso fue lo que ocurrió: se puso al frente de las emergencias a personas que ni siquiera sabían su propia ley".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.