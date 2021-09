La vicepresidenta segunda y ministro de Trabajo Yolanda Díaz ha detallado en Al Rojo Vivo cómo ha sido la negociación de la subida del salario mínimo para 2021. Algo que ha comparado con el parto de su hija: "No sé si me costó traer más a mi hija al mundo que este acuerdo", aunque reconoce que "valió la pena". "Trabajé muchas horas, me disguste mucho y me alegré mucho también", ha añadido.

En cuanto a la postura de la Patronal en este acuerdo y al futuro de la negociación colectiva, Díaz se ha mostrado confiada en que el diálogo no se romperá. Así, ha querido destacar que en esta ocasión aunque no hubo negociación de los empresarios, que llegaron con un discurso y salieron con el mismo, sí hubo "diálogo social".

Reconoce Díaz que ella priorizó que se llegara a un acuerdo sobre todas las cosas, incluso "estaba dispuesta a rebajar la subida del SMI" para que la patronal estuviera dentro.

Y recuerda a la Patronal que "el apocalipsis no va a venir por una subida de 15 euros" y que le preocuparía mucho que una empresa no pudiera realmente asumirlo. "Me da un poco de pena", admite.

Ante la pregunta de si en la decisión de la patronal ha podido influir la presión de los partidos de la oposición, la ministra se ha mostrado prudente. "No debo hacer valoraciones sobre cosas que no me competen pero sí creo que en la posición de la patronal hay una gran contradicción. Me ha sorprendido que se haya negado a negociar", señala Díaz.

También se ha referido a la diferencia de opiniones en el Gobierno, reconociendo que la ministra Calviño prefería que el salario mínimo se subiera después de septiembre. Pero ha insistido en que es una decisión de todo el Gobierno.

ERTEs y próxima reforma laboral

En cuanto al futuro de los ERTE, cuya negociación comenzó ayer, la ministra de Trabajo ha confirmado que se se van a prorrogar, "con una duración que permita solvencia a las empresas". Así, ha explicado que van a "incorporar cambios fuertes" como formación para los que se encuentren en ERTE, y cambios en las normas para la salida de los mismos. "Tenemos poco tiempo para negociar pero ojalá sea con acuerdo de todas las partes", ha añadido.

Por lo que se refiere a la reforma laboral, Díaz ha asegurado que se hará sin duda. "Será la gran reforma del mercado laboral español" porque "si 42 años siempre dan los mismo datos de paro, ¿por qué no se han cambiado los mecanismos", dice Díaz en referencia a la creación de empleo. Así cree que las bases están en modernizar la negociación colectiva y en aplicar medidas para fomentar el empleo.