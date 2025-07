Joan Coscubiela, sobre Feijóo: "Sacar la navaja y pinchar en la yugular es propio de alguien que no se siente seguro en su camino hacia Moncloa"

Joan Coscubiela, profesor y analista político en laSexta, ha ofrecido su lectura del pleno extraordinario durante su intervención en Al Rojo Vivo. "Yo ayer no vi a Feijóo seguro. Más bien lo vi bastante inseguro, porque lo que hizo sacar la navaja, él mismo, no otro, y pinchar en la yugular es propio de alguien que no se siente con fuerza suficiente para llegar a La Moncloa", ha señalado.

El analista también ha valorado el papel del PP en el debate parlamentario. "Lo que sí sé es que ayer el PP y Feijóo salieron menos reforzados. Entre otras cosas, porque no te puedes meter con todo el mundo", ha dicho. A su juicio, "el Partido Popular y Feijóo están absolutamente acomplejados ante Vox; los tienen completamente acorralados".

Además, preguntado por Antonio García Ferreras sobre si los socios de gobierno resistirán junto a Pedro Sánchez lo que queda de legislatura, Coscubiela ha preferido no hacer predicciones. "Estamos en un escenario tan volátil e incierto que sería imprudente ir más allá del momento que estamos viviendo", ha advertido.