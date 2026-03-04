Belén Carreño: "Cuando España se embarcó en la foto de las Azores hubo después un atentado, pese a que se intentó cubrir con muchas mentiras"

La periodista económica defiende en Al Rojo Vivo la posición del Gobierno español y acusa a Donald Trump y a una élite conservadora internacional de presionar para arrastrar a España a un conflicto bélico.

En Al Rojo Vivo, la periodista económica Belén Carreño ha subrayando la singularidad de la posición española ante el conflicto con Irán: "Afortunada o desafortunadamente, España alberga dos bases militares estadounidenses. Francia no las tiene, y el Reino Unido ni siquiera ha participado directamente. Pero España está mucho más expuesta por su posición estratégica en el Estrecho de Gibraltar".

La periodista ha planteado además un escenario alternativo para subrayar los riesgos de haber autorizado el uso de esas bases: "¿Qué habría pasado si el Gobierno hubiera permitido su utilización y, posteriormente, se hubiera producido un atentado como el del 11-M? El presidente no lo ha mencionado explícitamente, con una cierta fineza, pero está en el imaginario colectivo".

Carreño ha defendido que el Ejecutivo actuó de forma "garantista", negando el uso de los medios militares "cuando realmente podía hacerlo", es decir, cuando conocía con certeza el destino que tendrían las cisternas. Y ha añadido que, de haberse autorizado su uso, cualquier ataque yihadista posterior en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla habría sido utilizado políticamente contra Sánchez.

"Eso ya lo hemos vivido. Hubo mentiras, ocultación y consecuencias trágicas. No estamos hablando de hipótesis, sino de hechos probados", ha insistido.

Ha recordado también que, dentro del marco de la OTAN, España tiene capacidad para no autorizar determinadas operaciones, y ha subrayado que no existe ninguna obligación automática en ese sentido.

Carreño ha evocado asimismo la imagen de la "foto de las Azores", señalando que aquella decisión política sí tuvo una correlación clara con un atentado posterior, pese a los intentos de encubrirlo: "Cuando España se embarcó en la foto de las Azores hubo después un atentado, pese a que se intentó cubrir con muchas mentiras". Y ha agregado: "Ahora hay quienes piden repetir una situación similar, con el riesgo de conducir de nuevo a los españoles a una tragedia", ha advertido, aunque reconoció que ninguna decisión garantiza al cien por cien evitar un ataque.

Ante este planteamiento, Pombo ha respondido: "Ojalá tenga razón y no se esté manipulando el trauma del 11-M con un interés electoral".

Carreño ha cerrado el debate con una acusación directa: "Quien nos está manipulando no es el Gobierno español, sino Donald Trump y una élite conservadora internacional que quiere que volvamos a entrar en una guerra".

