La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes en Al Rojo Vivo que el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y empresarios para crear un plan "pionero" que regula las condiciones de los y las trabajadores LGTBI. Se trata del primer acuerdo tripartito en mucho tiempo, y Díaz ha asegurado que España se convierte en el primer país de Europa "que tiene una norma que regula las condiciones de trabajo de personas LGTBI".

La también líder de Sumar ha anunciado el acuerdo de forma pública en el programa de laSexta, asegurando que es una norma "pionera" de la que se siente "muy satisfecha". "Les doy las gracias a los agentes sociales", ha destacado, asegurando que "hoy España es un país mejor".

"Desde ya, las empresas de más de 50 personas tendrán que negociar medidas coordinadas para evitar prácticas desiguales en personas LGTBI", ha añadido. Asimismo, ha subrayado que "será la primera vez que se abran todas las mesas de negociación en España para negociar estas medidas".

La vicepresidenta ha detallado que las empresas tendrán que hacer "planes de acompañamiento, un anexo en el que harán formaciones específicas en personas LGTBI" y "tendrán que diseñar un protocolo antiacoso". Fuentes del Ministerio de Trabajo han informado a laSexta que han cerrado este mismo lunes un acuerdo tripartito en el seno del diálogo social sobre los Planes de Igualdad LGTBI.

Estos son los puntos claves del plan

Tal como ha explicado Yolanda Díaz, el acuerdo contempla un protocolo de "acompañamiento a las personas trans en el empleo, una medida decisiva y pionera para el colectivo". Algo que obligará a hacer a las empresas de más de 50 personas trabajadoras estarán obligadas a tener medidas "para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI".

Además, las empresas con convenios en vigor deberán abrir negociación para incluir estas medidas. También será obligatorio la creación de "un protocolo contra el acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo".

"Será necesaria la formación para la igualdad y no discriminación: incluyendo módulos específicos que incidan en la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación", señalan dichas fuentes. Por último, la Inspección de Trabajo "vigilará el cumplimiento de estas medidas contemplando sanciones para las empresas que no cumplan con la norma".