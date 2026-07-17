Yllanes, tras comparar la Audiencia de Madrid el caso de Begoña Gómez con el de Urdangarín: "Discrepo totalmente, estas comparaciones no ayudan nada"

El exmagistrado Juan Pedro Yllanes valora la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de la mujer del presidente del Gobierno. En el vídeo, todos los detalles de su análisis jurídico.

Este jueves, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que habrá juicio con jurado popular para Begoña Gómeza por dos delitos: tráfico de influencias y malversación, quitándole así los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida por los que se le acusaba. También, la Audiencia rebocó las medidas cauteleras que el juez Peinado había impuesto a la mujer del presidente.

El exmagistrado Juan Pedro Yllanes explica las consecuencias que puede tener o no el que a Begoña Gómez la juzgue en este caso un jurado popular. ¿Le perjudica esta decisión?

"Eso es lo que se está instalando en la opinión pública, pero si le preguntásemos a Eduardo Zaplana diría lo contrario, que un jurado popular le absolvió del famoso caso de los trajes", responde el exmagistrado. Ahora bien, "es evidente que en delitos que son más complicados técnicamente, como la malversación de caudales públicos o el tráfico de influencias, es más complicado trasladar al jurado cuáles son los fundamentos de dicho delito", matiza.

Pese a esto, admite que las experiencias que ha tenido en tribunales de jurado han sido "siempre positiva": "Por tanto, creo que no hay que albergar un temor evidente a que anticipemos ya prácticamente la condena de Begoña Gómez".

En cuanto a la decisión de la Audiencia de rebocar las medidas cautelares y de eliminar dos de los cuatro delitos, el magistrado asegura que no le ha sorprendido, porque "la Audiencia Provincial, además de revocarle muchas decisiones al juez Peinado le ha ido dirigiendo la instrucción. Por lo tanto, que haya retirado probablemente los dos delitos menos graves y haya mantenido los dos delitos más serios, no resulta ninguna sorpresa".

En concreto, sobre las medidas cautelares, señala que "Peinado, cuando dictó la medida cautelar, no se lo creía y sabía positivamente que no había fin constitucionalmente legítimo. No había ningún riesgo de fuga". Y la decisión de Londres sí pero a Ankara no, "tuvo muchísimo menos fundamento por parte del juez que la adoptó. Era una medida cautelar sin ninguna justificación, teniendo en cuenta que supone una limitación importante de un derecho", afirma el exmagistrado.

Uno de los motivos que apuntó la Aduencia Provincial en su decisión de sentar en el banquillo a la esposa del presidente fue que este caso se parece, por aquello de valerse de su condición de mujer del presidente del Gobierno, al caso de Iñaki Urdangarin o incluso al caso de José Luis Ábalos. Algo con lo que el exmagistrado Yllanes no está para nada de acuerdo.

"Discrepo absolutamente de lo que dice la Audiencia Provincial de Madrid. Creo que no es comparable el caso de Begoña Gómez, ni con el caso de Iñaki Urdangarin ni con el caso Ábalos. Cada caso es un mundo y, por tanto, establecer este tipo de comparaciones no ayuda en nada a la hora de tomar una decisión", afirma contundente.

Sinceramente, expresa el exmagistrado, "lo que me sorprende es que tengamos conocimiento de que familiares directos del presidente autonómico, en este caso concretamente del PP, hayan accedido durante su presidencia a cargos públicos importantemente remunerados y, sin embargo, no haya habido ninguna acusación popular, ni tampoco la Fiscalía Anticorrupción, que haya decidido investigar".

Pero Yllanes tiene la respuesta a esta cuestión: "Probablemente sea porque la acción popular está siendo manipulada por una serie de asociaciones que no piensan en el interés colectivo, sino que de alguna manera se convierten en una herramienta de aquella frustración que tiene el PP de haber sido el partido más votado y no haber sido capaz de formar Gobierno y de esa ilegitimidad pronunciada sistemáticamente acerca de la presidencia del Gobierno por parte de Pedro Sánchez".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde analiza también el aval por parte de TJUE a la ley de amnsitía.

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